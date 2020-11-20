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النيابة تباشر التحقيق بواقعة طعن شاب على يد عاطلين بسبب دفاعه عن شقيقته بحدائق القبة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:55 م
النيابة تباشر التحقيق بواقعة طعن شاب على يد عاطلين بسبب دفاعه عن شقيقته بحدائق القبة صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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فتحت نيابة حدائق القبة تحقيقات موسعة فى إصابة شاب بعدة طعنات على يد عاطلين، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته التى كانت تتعرض للتحرش، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه، تمهيدا لسماع أقواله، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بإشراف المقدم محمود أبو الحسن، رئيس المباحث، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم، ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران، وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجنى عليه، وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

وتم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.


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