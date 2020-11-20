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العربية: إصابة عدة أشخاص فى عملية طعن ببلدة أوبرهاوزن الألمانية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:24 ص
العربية: إصابة عدة أشخاص فى عملية طعن ببلدة أوبرهاوزن الألمانية المانيا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام ألمانية، تأكيدها إصابة عدة أشخاص في حادث طعن في بلدة أوبرهاوزن واعتقال مشتبه به.
 
وبعد عام على عملية سرقة حلى تاريخية فى متحف فى دريسدن شرقى ألمانيا، قد تتمكن الشرطة أخيراً من توضيح ملابسات العملية، حيث أوقفت الشرطة أول أمس الثلاثاء، 3 مشتبهين بهم ونفذت مداهمات في مواقع عدة بحثاً عن المجوهرات المسلوبة.
 
ووصلت الشرطة في الصباح الباكر إلى حي نويكولن الشعبي في قلب برلين، حيث نفذت عملية ضخمة بمشاركة أكثر من 1600 عنصر، وأتاحت العملية توقيف 3 أشخاص تحوم حولهم "شبهات قوية" بأنهم شاركوا في السطو على متحف "جرونيس جيفولبه" في دريسدن في نوفمبر 2019، وتضمنت 19 مداهمة استهدفت "شققاً ومرائب ومركبات".
 

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