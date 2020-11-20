الجيش الأذربيجانى يدخل منطقة أغدام وفقا للاتفاق الثلاثى بين موسكو وباكو ويريفان

كتب وكالات

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن وحدات من الجيش دخلت منطقة أغدام وفقا للاتفاق الثلاثى بين موسكو وباكو ويريفان، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم: "وفقا للبيان الثلاثي، الذى وقعه رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا والرئيس الروسي، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجانى إلى منطقة أغدام فى 20 نوفمبر".

ومنطقة أغدام، هى إداريا جزء من جمهورية أذربيجان. وفى يوليو 1993، وقعت معظم أراضى هذه المنطقة تحت سيطرة جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وتم دمجها لاحقا فى منطقة أسكيران.

فى يوم 9 نوفمبر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجانى إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار فى قره باغ.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة 10 نوفمبر الجارى بتوقيت موسكو.

وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس فى قره باغ والممر الواصل بين أراضى أرمينيا وقره باغ.

ووفقا للاتفاق، وافقت أرمينيا على تسليم السيطرة على 3 مناطق متاخمة لقره باغ لأذربيجان، الأولى منها بحلول 15 نوفمبر والأخيرة حتى 1 ديسمبر.