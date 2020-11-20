البيت الأبيض: هناك مصابون كثر لا تظهر عليهم الأعراض ويساهمون فى انتشار كورونا

كتب أحمد عرفة

قال فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا، إن زيادة عدد الاختبارات تظهر زيادة عدد الإصابات بجائحة كورونا، متابعا: ندعو الأمريكيين إلى اليقظة والالتزام بالتعليمات مع ارتفاع أعداد الإصابات، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا، أن هناك مصابين كثر لا تظهر عليهم الأعراض ويساهمون بانتشار كورونا، موضحا أنه من المهم الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بالتجمعات لمواجهة انتشار الجائحة.

ولفت فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا، إلى أنه يجب القيام بفحص كورونا بشكل دوري، مشيرا إلى أن إدارة الطوارئ تتواصل باستمرار مع حكام الولايات والمسؤولين المحليين.

وأكد فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا، أن البلاد تشهد أكبر استجابة للموارد الوطنية منذ الحرب العالمية الثانية.