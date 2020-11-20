إغلاق 3 مطاعم وقاعتى أفراح ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إغلاق 3 مطاعم، وقاعتى أفراح، ومقهي، وذلك لعدم التزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات، بشوارع طه حسين، وعدنان المالكي، وحى شلبي، بشمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.
وشدد المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهى بضرورة التزام المواطنين المترددين بارتداء الكمامة، والحفاظ على نسبة الـ 50% للسعة الاستيعابية للمكان والمقررة من الدولة، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، ومناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر، مؤكداً على ضرورة التزام العاملين فى المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، ومشيرًا إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى كان قد وقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفورى ووقف النشاط.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهى والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، والتشديد على تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بالالتزام بالقرارات التى أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية "2342200 - 2320001"، والخط الساخن بالديوان العام"144".
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