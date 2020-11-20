إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال فى حادث انقلاب توك توك بإحدى قرى محافظة قنا

قنا_ صابر سعيد

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب توك توك بقرية الكعمات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، ونقلهم إلي مستشفي أبو تشت، حيث تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 8 بينهم أطفال في حادث انقلاب توك توك بمدخل قرية الكعمات التابعة لمركز أبوتشت إرسال 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفي.

وقال مصدر بمرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، لليوم السابع، إن الحادث أسفر عن إصابة سيد حسين سباق، 54 عاما، جرح قطعي، حسن مصطفي حسين، 13 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، عبد العظيم عجمي حكيم، 13 عاما، كدمات، محمود أحمد محمود، 14 عاما، جرح قطعي بالرأس، محمود أحمد محمد، 13 عاما، سجحات وكدمات، شهاب سيد ممدوح، 16 عاما، كسر بالفخذ، هاني خلف أحمد، 20 عاما، كدمات بالضلوع، عرفات حسني السيد، 9 أعوام، كدمات.

تم نقل المصابين إلي مستشفي أبوتشت المركزي وتحرر محضر بالواقعة التي أخطرت النيابة لتولي التحقيقات.