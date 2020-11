إصابة 200 صياد بمرض غير معروف فى السنغال

أصيب أكثر من 200 صياد بمرض غير معروف فى غرب السنغال، وتقع بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار، وبحسب صحيفة "Dacar Actu"، يعاني المرضى من طفح جلدى على شكل قشور مع اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.

