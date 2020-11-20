اليوم السابع
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إصابة 200 صياد بمرض غير معروف فى السنغال

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:24 م
إصابة 200 صياد بمرض غير معروف فى السنغال صورة أرشيفية
كتب إيهاب محمد

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أصيب أكثر من 200 صياد بمرض غير معروف فى غرب السنغال، وتقع بؤرة المرض بين مدينتي روفيسك ومبور، غير البعيدتين عن العاصمة داكار، وبحسب صحيفة "Dacar Actu"، يعاني المرضى من طفح جلدى على شكل قشور مع اعتقاد، أن سبب المرض مرتبط بالمحيط الأطلسي، لأن الإصابات تنتشر فقط بين صيادي السمك في المنطقة.

 

 

وتم نقل جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المستشفى في ملعب رياضي في روفيسك، وفقا لـ"سبوتنيك"، كما أفاد محافظ منطقة العاصمة، الحسن سال، عن زيادة سريعة في عدد المصابين، حيث كان أول أمس هناك 82 مريضا، ليرتفع بعدها عدد الإصابات إلى 200 شخص على الأقل، فيما عقدت السلطات المحلية، مساء الخميس، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلين عن قطاع صيد الأسماك لبحث هذه الظاهرة، وتداعياتها على المواطنين.

 

وعلى جانب آخر، كانت مصادر حكومية نيجيرية، قد أعلنت وفاة 57 شخصا خلال الشهرين الماضيين في محافظة "إنوجو" جنوب شرقي البلاد جرّاء "مرض غامض"، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالمحافظة المذكورة، فينسينت أوشومي، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم منذ سبتمبر الماضي، وحتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالمحافظة بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.

 

وقال أوشومي، إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي، مشيرًا إلى الاشتباه في أن تكون الأعراض لمرض الكوليرا أو حمى لاسا، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت" و 20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في المحافظة، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة ما زال غير معروف، في وقت سابق لقي 30 شخصًا حتفهم بمحافظة "دلتا" النيجيرية جرّاء مرض "غامض" أيضًا.

 


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الامراض الجلدية

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