إصابة عاملين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بجهينة غربى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد جادالله رئيس وحدة المباحث من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الحرافشه دائرة المركز بسبب خلافات الجوار والتي نتج عنها إصابة ربة عاملين بإصابات متفرقة بالجسم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية الحرافشة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث المركز أنها بين كلاً من طرف أول أسعد ب ج خ 64 سنة عامل مصاباً " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، وبين طرف ثان عادل ب م ج 50 سنة عامل مصاباً " كدمه بالوجه " وزوجته بخيته ب ج خ 43 سنة ربة منزل شقيقة الطرف الأول الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.