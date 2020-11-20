أهالى قريتى تانوف والسوالم يودعون 2 من ضحايا حادث ميكروباص المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

ودعت قريتا السوالم وتانوف التابعتان لمركز ديرمواس جنوب المنيا، اثنين من ضحايا حادث ميكروباص المنيا، الذى وقع على الطريق الصحراوى الشرقى، الواصلة بين قرى بنى حسن والصحراوى الشرقى، والذى راح ضحيته 12 شخصا ليلة أمس. قرية السوالم ودعت جثمان رومانى .ع.م والذى يبلغ من العمر 20 عاما، وكان أحد ركاب الميكروباص، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالى القرية.

كما شيع أهالى قرية سعيد عمر سعد مؤذن بالمسجد الكبير بالقرية، وقد شهدت القرية التى اتشحت بالسواد حالة من الحزن الشديد على ضحايا الميكروباص، كما ودعت قرية تانوف بكر .ع.م أحد أبناء القرية وسط حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بنى حسن المؤديه للصحراوى الشرقى بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائى وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث وإصابة 5 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وملوى وديرمواس وجراحات اليوم الواحد لتلقى الاسعافات الأوليه اللازمه، وبينهم مصاب واحد فى حاله حرجه.

وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف على أسباب الحادث والعمل على تسير الحركة المروريه بالطريق، وتفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا موقع الحادث يرافقه نائبه الدكتور محمود ابوزيد وعدد من القيادات التنفيذية.