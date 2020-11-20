أهالى قرية طوخ طنيشا بالمنوفية يشيعون جثمان مرشح النواب عن دائرة بركة السبع

شيع أهالي قرية طوخ طنبشا، التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، جنازة المهندس منير مندور، مرشح جولة الإعادة عن دائرة بركة السبع وقويسنا، اليوم الجمعة، والذي وافته المنية أمس الخميس، إثر وعكة صحية ألمت به.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي منذ إعلان خبر وفاة المرشح، وتوافد المشيعون اليوم لتشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة، وتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكان المهندس منير مندور قد فاز في الجولة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، ولم يمهله القدر خوض معركة الإعادة، عن دائرة بركة السبع وقويسنا.