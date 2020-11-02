"نجدة الطفل": ما حدث من الطفل المتنمر على أمين الشرطة هو سوء تربية

وتابع أنه تم أخذ قرار من النيابة العامة بأن يتم إيداع الطفل فى دور الملاحظة، مؤكدا أن الدار خاضعة لإشراف التضامن وأوصينا بإيداعه باحدى دور الملاحظة إحكاما لقانون الطفل.

وأشار عثمان إلى أن الأطفال يواجهون عددا من التهم على رأسها واقعة التعدى على أمين الشرطة وتهمة القيادة بدون رخصة، مؤكدا أن على الآباء إعادة النظر فى تقييم سلوك أبنائهم.