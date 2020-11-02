لماذا يجب تفادى الإصابة بكورونا حتى إذا كنت تعافيت من الفيروس.. إنفوجراف يجيب

كتب هيثم سلامة

شدد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، على ضرورة تفادى الإصابة مجددا للمتعافين من فيروس كورونا، لأننا لا نعرف إلى متى ستستمر مناعة الشخص من المرض.

ونشر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، "إنفوجراف"، عبر حسابه بموقع تويتر، جاء بعنوان:"لماذا لايزال عليك تفادى الإصابة بالعدوى إذا كنت تعافيت بالفعل من كوفيد- 19؟".



إنفوجراف منظمة الصحة العالمية

وأضاف :"لأننا لا نعرف حتى الآن إلى متى قد تستمر مناعة الشخص من المرض، ولأن كثيرا من الناس يعانون مشكلات صحية مطولة حتى بعد زوال الأعراض، ولأنك ربما لا تزال تحمل العدوى وتنقلها للآخرين الذين ربما لا يحالفهم الحظ مثلك".



المكتب الإقليمى لشرق المتوسط للصحة العالمية

ونوهت:"يحتاج الفيروس إلى الانتشار للبقاء على قيد الحياة ولا نزال نحتاج إلى تجنب العدوى".

من جانب أخر، وكانت منظمة الصحة العالمية بمصر، أكدت على ضرورة أخذ مصل الإنفلونزا، مشيرة إلى أن الانفلونزا العادية يمكن أن تتسبب فى مرض وخيم لنفس الفئات المعرضة بشدة لخطر الإصابة بكوفيد 19، لاسيما كبار السن والذين يعانون من حالات صحية كامنة.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى مصر فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،"لماذا لا يزال علينا التطعيم ضد الإنفلونزا؟"، مضيفة، "الإنفلونزا يمكن أن تتسبب فى مرض وخيم لنفس الفئات المعرضة بشدة لخطر الإصابة بكوفيد 19، لاسيما كبار السن والذين يعانون من حالات صحية كامنة، ولأن النظم الصحية تقع بالفعل تحت وطأة الضغط الناجم عن كوفيد 19، وينبغى ألا تضطر إلى التعامل أيضا مع مرضى الإنفلونزا".