اليوم السابع
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عضو لجنة مكافحة كورونا: 32 ألف متطوع شاركوا بالأبحاث السريرية لـ اللقاح الصينى

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:13 م
عضو لجنة مكافحة كورونا: 32 ألف متطوع شاركوا بالأبحاث السريرية لـ اللقاح الصينى الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الفترة ومع دخول فصل الشتاء، مهم جدا، مناشدا المواطنين بضرورة التطعيم به.

وأوضح خطاب، فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن التجارب السريرية التى أجريت على لقاح فيروس كورونا فى مصر كانت لـ"اللقاح الصينى"، مبينا: "الصين وروسيا عندهما أكثر من لقاح، وهناك لقاح فى إنجلترا وأمريكا وشركات الأدوية تتسابق فى إنتاج اللقاح فى الفترة المقبلة".

وأشار عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن التجارب السريرية فى مصر، انتهت واشترك بها 32 ألف متطوع، متابعا: "بعد انتهاء التجارب فى كل الدول، ستدخل الشركات فى مرحلة الإنتاج، والحكومة المصرية ووزارة الصحة ستحصل على اللقاح من الصين بمجرد الانتهاء من اللقاح".


عادل خطاب

عضو لجنة مكافحة كورونا

كورونا فى مصر

فيروس كورونا

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