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تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات.. حل الشكاوى والتظلمات أبرزها

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 07:00 ص
تعرف على أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات.. حل الشكاوى والتظلمات أبرزها جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2523 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، عددًا من الأهداف الخاصة بدور الاتحادات الطلابية فى الجامعات

وبحسب المادة 319 تهدف الاتحادات الطلابية إلى توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين، وتمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة، وتنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

كما تهدف الاتحادات الطلابية إلى العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، وتحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب .

وتسعى الاتحادات الطلابية للعمل على توفير أسباب الراحة والوسائل المعينة للطلاب داخل الجامعة وخارجها، وتشجيع إقامة الأسر الطلابية لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر، وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج، وتنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ووضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية والعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كل الأنشطة.


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