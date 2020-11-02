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ترامب: يوم واحد يفصلنى عن الفوز بولاية ثانية فى البيت الأبيض

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 07:10 م
ترامب: يوم واحد يفصلنى عن الفوز بولاية ثانية فى البيت الأبيض ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن يوما واحدا يفصله عن الفوز بولاية ثانية فى البيت الأبيض، مؤكدا أنه سيحافظ على الحرية الدينية وسيوفر رعاية صحية لكل الأمريكيين، وسيبنى أعظم اقتصاد فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فى فعالية انتخابية فى كارولينا الشمالية قبل يوم واحد من الانتخابات أن تجمع خصمه الديمقراطى، جو بايدن مع الرئيس السابق باراك أوباما الانتخابى لم يحضره سوى 14 شخصا ساخرا من قلة أعداد الحضور.

وقال إن الاستطلاعات تظهر تفوق بايدن فى بعض الولايات بفارق نقطة مما يعنى أنه سيفوز معتبرا أنه إذا كان الفارق ب10 نقاط لكان شعر بالقلق، واصفا بعض الاستطلاعات بالمزيفة.

وسخر من الاستطلاعات فى 2016، والتى قالت إنه سيخسر 9 ولايات، سيخسرهم جميعا، ولكن ما حدث هو أنه فاز بهم جميعا، قائلا إنه لا يمكن الوثوق بهم.

وتفاخر ترامب بحضور الآلاف من الأشخاص إلى فعاليته الانتخابية، واصفة إياها بالجميلة.

وهاجم استطلاعات واشنطن بوست وايى بي سى نيوز، التى أخطأت قبل 4 سنوات وقال إنها ستخطئ مرة أخرى، واستشهد بآخر استطلاع يقول إنه أقل بـ17 نقطة عن جو بايدن، وهو أمر غير منطقى، على حد وصفه.


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