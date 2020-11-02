التمارين الرياضية تحميك من الإصابة بعدوى كورونا وتزيد فعالية العلاج

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مايكل موسلي الطبيب البريطاني وخبير التغذية العالمى ، إن التمارين الرياضية لبناء القوة لا تساعد فقط على إنقاص الوزن، ولكنها تحارب العدوى ويمكن أن تجعل لقاح فيروس كورونا يعمل بشكل أفضل، والمذيع المعروف، ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ديلى ميل" البريطانية.

وقال موسلي، نعلم جميعًا أن الحفاظ على مستويات اللياقة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل محيط الخصر لدينا، ولكن من أجل صحتنا العقلية، ومع ذلك، فقد وجدت دراسة حديثة أن ثلثينا أصبحنا أقل نشاطًا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، موضحا أن هذا أمر مؤسف بشكل خاص لأننا نواجه موجة ثانية من انتشار الفيروس، حيث أن الحفاظ على لياقتك أمر حيوي للحفاظ على الجهاز المناعي في حالة جيدة.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الرياضة والعلوم الصحية، على سبيل المثال، أن التمارين المنتظمة تعزز مستويات الخلايا المناعية المنتشرة، مما يجعل أجسامنا أفضل استعدادًا لمحاربة العدوى.

ولكن حتى لو كانت بداية الأيام الشتوية القصيرة تجعل ممارسة التمارين الهوائية مثل المشي والجري وركوب الدراجات أقل جاذبية، فهناك شكل مهم بنفس القدر من التمارين يمكننا القيام به في منازلنا، بدون معدات خاصة مثل تمارين المقاومة.

وأوضحت الصحيفة، أن الدراسات أظهرت أن تمارين المقاومة التي تركز على بناء القوة لا تحافظ فقط على عضلاتنا مع تقدمنا في العمر، وتساعد في الحفاظ على الوزن "وخاصة أن العضلات تحرق السعرات الحرارية، حتى أثناء النوم"، ولكن أيضًا تزيد من المكونات المهمة لنظام المناعة لدينا، مثل الخلايا التائية القاتلة التي تقاوم العدوى.



لقاح كورونا

تزيد من فعالية لقاح فيروس كورونا Covid-19

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أظهرت دراسة من كاليفورنيا، أن المتطوعين الأصحاء الذين أجروا تمرينًا للذراع والكتف لمدة 15 دقيقة باستخدام أشرطة مقاومة مرنة" تشبه إلى حد ما شريط مطاطي عملاق" أنتجوا المزيد من الأجسام المناعية القوية بعد التطعيم ضد الإنفلونزا أكثرمن المجموعة الضابطة التي لم تمارس التمارين.

وأكد الدكتور مايكل موسلي، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كان تدريب المقاومة جزءًا من روتيني الصباحي، مضيفا أخرج من السرير، وأضع الراديو وأمضي بضع دقائق في القيام بسلسلة من تمرينات الضغط، والقرفصاء، وتمارين البطن، والاندفاع، هذا أن هذا المزيج يعمل على جميع مجموعات العضلات الرئيسية، لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق وقد قمت تدريجياً بزيادة التمارين الذي يمكنني القيام بها، يمكنني الآن، على سبيل المثال، القيام بـ 50 عملية ضغط متتالية، على الرغم من صعوبتها.

وقال، إن هذه التمارين ليست ممتعة كثيرًا لكني ألتزم بها بسبب الفوائد المثبتة، في دراسة حديثة لأكثر من 1000 من رجال الإطفاء الأمريكيين، وجد الباحثون أن أولئك الذين كانوا قادرين على القيام بـ 40 ضغطًا أو أكثر في بداية الدراسة كانوا أقل عرضة بنسبة 20 مرة للإصابة بنوبة قلبية على مدى السنوات العشر القادمة من أولئك الذين يمكنهم فقط إدارة القليل.

وأوضح أن تمرين المقاومة الذي يجب على الجميع القيام به بشكل منتظم هو تمرين القرفصاء، والذي يقوم بتمرين أكبر عضلات في أجسامنا، حيث أن مزيج من تمارين الضغط والقرفصاء سيقوي أيضًا عضلات البطن الأساسية وعضلات الظهر "مما يجعل الانحناء والالتواء أسهل" ، لذلك تقل احتمالية الإصابة بآلام الظهر

وقال، إن أفضل طريقة لمعرفة مدى قوتنا بشكل عام هي قياس قوة قبضتنا، يبدو أن هذا يمثل مؤشرا رائعًا لقوة العضلات وصحتها بشكل عام، حيث تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بقبضة أقوى ليس لديهم فقط مخاطر أقل للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ولكنهم أيضًا يسجلون نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية، بما في ذلك الذاكرة ومعدل الذكاء.

يمكنك قياس قوة القبضة باستخدام مقياس الدينامومتر، وهو جهاز تضغط عليه ويمنحك نتائجك بالكيلوجرامات، حيث تميل قوة القبضة إلى الضعف مع تقدمنا ​​في العم،. يمكن للمرأة العادية أن تضغط على 35 كجم في العشرينيات من عمرها، وتنخفض إلى 20 كجم في الستينيات من عمرها. بالنسبة للرجال، تميل الأرقام إلى أن تكون 47 كجم و39 كجم على التوالي.

وأضاف موسلي: "أنا في الستينيات من عمري، لكن بفضل نظام التمرين الحالى، فإن قوة قبضتي تبلغ 56 كجم، وهو شيء آمل أن أحافظ عليه مع تقدمي في العمر، من خلال زيادة شدة ما أفعله تدريجيًا.

مثل أي تمرين، من المهم أن تبدأ تدريجيًا وأن تقوم بها بشكل صحيح، لذا تحقق بالضبط من كيفية أداء تمارين جديدة على YouTube أو عن طريق googling. هناك الكثير من التطبيقات المجانية المتاحة للتنزيل على هاتفك أيضًا، مع تمارين موجهة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى زيادة تمارين المقاومة، أخطط أيضًا للعمل على توازني، موضحا أن توزانك يميل إلى التدهور مع تقدمك في السن، يمكن أن تؤدي ممارسة تمارين التوازن المنتظمة إلى عكس هذه التغييرات المرتبطة بالعمر وتقليل خطر السقوط.

لمعرفة مدى جودة توازنك، حاول الوقوف على ساق واحدة وعينيك مغمضتين، إذا تمكنت من الصمود لأكثر من عشر ثوانٍ، دون تحريك قدمك أو السقوط، فأنت بخير، موضحا إن إحدى طرق تحسين التوازن هي ممارسة اليوجا.