وكيل تعليم بنوب سيناء يكرم طلاب مدرسة المجمع التعليمى بتوشكى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس بمقر مكتبه بديوان المديرية بمدينة طور سيناء طلاب مدرسة المجمع التعليمى بتوشكى التابعة لإدارة طور سيناء، وذلك لحصول طلاب المدرسة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، والمركز الأول على مستوى الإدارة فى مسابقة الإذاعة المدرسية.

وخلال التكريم ثمّن وكيل الوزارة جهود الإدارة المدرسية، وتعاون مجلس الأمناء والآباء مع المدرسة، والمستوى المشرف الذى حصلوا عليهم خلال مسابقة الإذاعة المدرسيةعلى مستوى الجمهورية وإدارة طور سيناء كما أشاد وكيل الوزارة بالطلاب كنموذج لمشرف لزملائهم .

ومن جانبها قدمت نجلاء الجعلى مديرة المدرسة الشكر وكيل الوزارة على دعمه لهم، وهذا التكريم، مضيفة أن الإدارة وطلاب المدرسة يبذلون وسعهم للظهور بمظهر مشرف، وتقديرا لثقة وكيل الوزارة .

كما قدمت مديرة المدرسة الشكر لرئيس مجلس الأمناء على تعاونه ودعمه للمدرسة مضيفة أن هناك تنسيق دائم بين المدرسة ومجلس الأمناء، كما وجهت التحية والتقدير للمعلمين والطلاب على التزامهم والمركز المشرف الذى حصلوا عليه.

حضر التكريم نجلاء الجعلى مدير المدرسة، و إبراهيم نوار رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمدرسة، ومحمود شرف مشرف الإذاعة وهبة عاطف أخصائى صحافة بالمجمع، والطالب محمد على محمد، والطالب محمود ممدوح السبكي، والطالب عبد الله هشام، والطالب يوسف السيد مصطفى، والطالب محمد تامر فتحي، والطالب محمد إبراهيم البهيدي، والطالب محمد إبراهيم، والطالب صالح صبرى صالح.