وفاة أخصائية تمريض بمركز طب أسرة بالمحلة متأثرة بإصابتها بكورونا

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، وفاة رشا غريب سرحان أخصائية تمريض بمركز طب أسرة المعتمدية التابع للإدارة الصحية ثان المحلة بمحافظة الغربية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كانت الممرضة المتوفاة قد ظهرت عليها أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة بها إيجابية وتم وضعها بالعزل الصحي بمستشفى صدر المحلة، وتدهورت حالتها ونقلت على أثرها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس القاتل.

وتم تغسيل وتكفين جثمان المتوفاة بالمستشفى ودفنها بمقابر عائلتها.

من ناحيه أخرى أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له منذ قليل ، وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب بجامعة طنطا، بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

من جانبه تقدم الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التعازى فى وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، زوجه الدكتور وائل علاء مدرس الجراحه العامة بطب طنطا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته و يلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.