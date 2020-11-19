

وأضافت زاخاروفا: "إن وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو فى أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية".



وقالت: "فى 25 و26 نوفمبر، يقوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق بزيارة عمل إلى موسكو، وهذه هي أول زيارة له بصفته وزيرا للخارجية".