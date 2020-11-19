اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يبحث آليات توحيد الجهود الأهلية لمكافحة كورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:19 ص
نائب محافظ بنى سويف يبحث آليات توحيد الجهود الأهلية لمكافحة كورونا محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعا بممثلي الجمعيات الأهلية الموقعة على وثيقة تنظيم وتوحيد الجهود العمل الأهلي بالمحافظة لبحث استعداداتها في مجال مجابهة تداعيات كورونا المحتملة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بحشد كافة الجهود والتكامل فيما بينها للدفع بجهود المحافظة في إطار تنفيذ خطة الدولة لمجابهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ خطة عمل الجمعيات الأهلية في عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها استعدادات الجمعيات للتعامل مع الأزمات المحتملة، في ظل توقعات بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث أكد نائب المحافظ أهمية الاتفاق على تنفيذ خطة عمل موحدة ورؤية متكاملة لتوحيد وضبط إيقاع عمل تلك الجمعيات بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من جهود المجتمع المدني في الفترة المقبلة.

كما شدد على أهمية الاستفادة من دور الجمعيات في مجابهة تداعيات الفيروس، وتنويع أوجه الاستفادة من هذا الدور سواء في الجوانب التوعوية من خلال تنظيم حملات التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالسلوكيات الصحيحة للحد من انتشار العدوى بالمرض أو في مجال الدعم المادي والعينى للمنظومة الصحية بتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة وأدوات الحماية المطلوبة جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية.


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