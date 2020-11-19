محافظ الشرقية : 192 مليون و 717 ألف جنيه تكلفة مشروعات خطة الرصف

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الخطة الموحدة لأعمال الرصف للعام المالي 2020/2021 بلغت 192 مليون و 717 ألف جنيه، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ للانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال في اسرع وقت للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن مشروعات الخطة الموحدة لأعمال الرصف للعام المالي 2020/2021 ضمت تنفيذ 20 مشروع بتكلفة 192 مليون و 717 ألف جنيه , حيث شملت تلك المشروعات.

· إستكمال طريق أبو الأخضر / العلاقمة ( القطاع الأول ) بطول 7كم وبتكلفة 40 مليون جنيه.

· إستكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة/ المانسترلي ( القطاع الثاني ) بطول 7كم وبتكلفة 15 مليون جنيه.

· أعمال ترميم وصيانة بمدينة الزقازيق بتكلفة مليون و 989 ألف جنيه.

· إستكمال طريق بلبيس / ميت جابر / منيا القمح بطول 6 كم وبتكلفة 15 مليون و 820 ألف جنيه.

· إستكمال طريق منيا القمح / مشتول بطول 3 كم وبتكلفة 8 مليون جنيه

· إستكمال رصف طريق أولاد صقر / صان الحجر بطول 3 كم وبتكلفة 21 مليون و 434 ألف جنيه.

· إستكمال طريق فاقوس / الغزالي / أم عجرم بطول 1 كم وبتكلفة 7 مليون و 150 ألف جنيه.

· إستكمال طريق جسر مصرف رمسيس بطول 11 كم وبتكلفة 15 مليون و 960 ألف جنيه.

· إستكمال طريق دائري ههيا بطول 2 كم وبطول 3 مليون و 490 ألف جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أن الخطة الموحدة شملت ...

· تنفيذ مشروع حماية الجسور بدائرة المحافظة بتكلفة 18 مليون و290 ألف جنيه

· رصف مدخل مدينة منيا القمح شوارع ( سيد مرعي / سعد زغلول / وجية أباظة ) بطول 5 كم وبتكلفة 10 مليون و 309 ألف جنيه.

· تغطية ترعة عبد السلام المستجدة بطول 2.1 كم وبتكلفة 5 مليون و 740 ألف جنيه.

· إستكمال رصف مدخل مدينة أبو حماد بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه.

· مشروع رصف ش الشهيد طيار ومدخل منيا القمح واستكمال شارع ترعة المسلمية بطول 2.5 كم وبتكلفة 9 مليون و 500 ألف جنيه.

· تغطية خليج الرملية بطول 850 متر وبتكلفة 3 مليون و 990 ألف جنيه.

· رصف شارع التجنيد واستكمال شارعي عمر شاهين والمستشفى العسكري وخلف الاستاد وشارع مديرية الأمن بمدينة الزقازيق بطول 3 كم وبتكلفة 6 مليون و 160 ألف جنيه.

· رصف شارع أبو نضاره بمدينة الزقازيق بتطول 500 متر وبتكلفة مليون و 950 ألف جنيه .

· إستكمال شارع مدارس الشريف بطول 900 متر وبتكلفة مليون و 500 ألف جنيه.

· إستكمال طريق يعبيس بطول 650 متر وبتكلفة مليون و 450 ألف جنيه , وتطوير مدخل مدينة بلبيس بطول 500 متر وبتكلفة مليون و 955 ألف جنيه .

كما تابع المحافظ إنتظام سير أعمال تغطية ترعة المستجده بطول 2 كيلو و100 متر وبتكلفه تقدر بـ 5 مليون و 737 ألف جنيها بطريق لكح / القضاه بمركز كفر صقر.

أكد المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه اوضح المحاسب صلاح منصور رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جاري تنفيذ أعمال تغطية ترعة المستجده بطريق لكح / القضاه بطول 2 كيلو و100 متر وبتكلفه تقدر بـ 5 مليون و 737 ألف جنيها، مؤكداً التنسيق الدائم مع الجهات المعني لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام إستكمال الأعمال بالمشروع حتى يتم الإنتهاء منه وتسليمه طبقاً للجدول الزمني المحدد.