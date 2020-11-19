لقطات جوية لانفجار خط أنبوب أكسجين في مستشفى لعلاج كورونا بموسكو

كتب محمد شعلان

تعرض مستشفى كاموناركا لعلاج مصابي كورونا في العاصمة الروسية موسكو لانفجار في أنبوب خط أكسجين الليلة الماضية، وأظهرت لقطات فيديو حديثة عرضتها شبكة روسيا اليوم ، لحظة الانفجار في أنبوب الأكسجين وخروج دخان كثيف من مبنى المستشفى، ولكن قالت مصادر إن الحادث لم يسفر عن إصابات في صفوف المرضى أو العاملين في المستشفى.

وسجلت روسيا 23 ألفا و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية (وهو رقم قياسي للإصابات اليومية منذ انتشار الوباء) ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و15 ألفا و608 إصابات.



الدخان يخرج من المستشفى

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 ألاف و438 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية (موسكو) و2312 إصابة في مدينة (سان بطرسبورج) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن 25 ألفا و573 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليون و526 ألفا و656 شخصا.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيانه أنه تم تسجيل 463 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 34 ألفا و850 شخصا.

وفى اطار مواجهة كورونا، لم يعد قصر الجليد الرياضي "كريلاتسكويه" في موسكو، به منافسات رياضية بشكل مكثف كالسابق، حيث يقدم هناك الآن أكثر من 100 متخصص طبي هناك الرعاية اللازمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، ومن غرفة المعلقين الرياضيين، التي توفر إطلالة بانورامية على ساحة الجليد، يمكنك فقط تشجيع فريق الأطباء والممرضات، وفقا لــ "سبوتنيك".