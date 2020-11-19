قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالعريش غدا الجمعة لإجراء أعمال صيانة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، قطع التيار الكهربائى ، صباح غد الجمعة ، لإجراء أعمال صيانة من الساعة 8 صباحا حتي الواحدة ظهرا ، موضحا أن المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها ، تضم ساحل البحر من " سويس ان " حتي الخلفاء، وشارع القاهرة من المركز الحضرى ، ومنطقة الزهراء بئر عطوان الشيخ جبارة عايش الأسمر ، ومنطقة أبو سمرة سوق الخميس حتي الصفا ومدرسة الزراعة حتي الكرامة بحي العبوروالمطافي المرور عباس صالح والسادات ومديرية الصحة ، وأبو صقل الخليلى وخط الطويل بالكامل.