اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالعريش غدا الجمعة لإجراء أعمال صيانة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:57 م
قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالعريش غدا الجمعة لإجراء أعمال صيانة محول كهرباء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، قطع التيار الكهربائى ، صباح غد الجمعة ، لإجراء أعمال صيانة من الساعة 8 صباحا حتي الواحدة ظهرا ، موضحا أن المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها ،  تضم ساحل البحر من "  سويس ان " حتي الخلفاء، وشارع القاهرة من المركز الحضرى ، ومنطقة الزهراء بئر عطوان الشيخ جبارة عايش الأسمر ، ومنطقة أبو سمرة سوق الخميس حتي الصفا  ومدرسة الزراعة حتي الكرامة بحي العبوروالمطافي المرور عباس صالح  والسادات ومديرية الصحة ، وأبو صقل  الخليلى وخط الطويل بالكامل.

 

 

 


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