قرار وزارى بغلق 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بجنوب سيناء

كتب محمد أسعد

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الإدارى لسبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم إيفاد لجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتى رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لسبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.

يأتي هذا في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.