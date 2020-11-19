اليوم السابع
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قرار وزارى بغلق 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بجنوب سيناء

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:55 م
قرار وزارى بغلق 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بجنوب سيناء غوص -أرشيفية
كتب محمد أسعد

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أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الإدارى لسبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

 

ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أنه تم إيفاد لجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتى رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لسبعة مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.

 

يأتي هذا في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.


وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

وزارة السياحة

مراكز الغوص

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