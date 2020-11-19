فتاة إيطالية تعترض على غلق المدارس بالجلوس فى مقعدها الدراسى بالشارع.. فيديو

كتب محمد شعلان

بادرت فتاة إيطالية تدعى أنيتا إياكوفيلي، وتبلغ من العمر 12 عاما، بالاحتجاج أمام مدرستها التي أغلقت أبوابها مجدّدا في ظلّ الموجة الثانية من وباء كورونا، حيث رفضت التلميذة البالغة من العمر 12 عاما البقاء في المنزل، وتقصد الفتاة الايطالية كل يوم مدرستها الواقعة فى تورينو للمطالبة بإعادة فتحها في حين أغلقت المؤسسة التعليمية منذ بدء العزل العام في المنطقة.

📹 اضطرت مدرسة أنيتا إلى إغلاق أبوابها مجدّدا في ظلّ الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 في #إيطاليا، لكن التلميذة البالغة 12 عاما رفضت البقاء في المنزل.#فرانس_برس pic.twitter.com/teJHC7Mjm0 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 18, 2020

وقالت انيتا اياكوفيلي، في تصريحات لوكالة فرانس بس، "اشتقت إلى المدرسة وإلى حضور الحصص فيها، والنظر في أعين المدرسين وليس من خلال شاشة، كما اشتقت إلى رفقة أصحابي والاستيقاظ باكرا للذهاب إلى المدرسة بدلا من البقاء في المنزل أمام الحاسوب بلباس النوم".



التعليم فى الشارع



الطالبة الايطالية وزملاءها فى الشارع

وأظهرت لقطات فيديو الطالبة الايطالية وهي تجلس على مقعدها الدراسي ولكن في الشارع، وبعد بضعة أيام انضمت اليها رفيقاتها وبعض التلاميذ من مدارس مجاورة للمطالبة سلميا بحقهم في التعليم وعودة فتح المدارس.

وفي ذات السياق، انخفض معدل عدوى فيروس كورونا قليلا فى إيطاليا إلا أن حالات الوفيات تزداد بشكل كبير، حيث يموت شخص كل دقيقتين بسبب الإصابة بالوباء، وتجاوز عدد الوفيات 46 ألف حالة، وفق صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن مؤشر الوفيات، الذى يقيس العلاقة بين الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد 19، يضع الإيطاليين فى المرتبة الثالثة فى العالم بعد المكسيك وإيران، فيما تحتل الأرجنتين المرتبة التاسعة فى الوفيات عالميا.

وقسمت الحكومة الإيطالية المناطق العشرين إلى ثلاثة ألوان (أحمر وبرتقالي وأصفر) من أجل عدم تطبيق حجر صحي شامل على المستوى الوطني من شأنه أن يخفض أكثر الأرقام مأساوية ولكنه سيغرق البلاد اقتصاديًا، كما حدث في الموجة الأولى من الجائحة ، والتى استمرت 72 يومًا بنتائج جيدة جدًا.

وفى هذا السياق، اضطر الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، إلى المخاطرة بهيبته الهائلة ومطالبة القادة السياسيين للمناطق بقبول "المعايير الضرورية" التي تؤطر المناطق تدريجياً إلى المنطقة الحمراء مع فرض قيود أكبر.