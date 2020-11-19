اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فتاة إيطالية تعترض على غلق المدارس بالجلوس فى مقعدها الدراسى بالشارع.. فيديو

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:31 م
فتاة إيطالية تعترض على غلق المدارس بالجلوس فى مقعدها الدراسى بالشارع.. فيديو الطالبة الايطالية وزملاءها فى الشارع
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بادرت فتاة إيطالية تدعى أنيتا إياكوفيلي، وتبلغ من العمر 12 عاما، بالاحتجاج أمام مدرستها التي أغلقت أبوابها مجدّدا في ظلّ الموجة الثانية من وباء كورونا، حيث رفضت التلميذة البالغة من العمر 12 عاما البقاء في المنزل، وتقصد الفتاة الايطالية كل يوم مدرستها الواقعة فى  تورينو للمطالبة بإعادة فتحها في حين أغلقت المؤسسة التعليمية منذ بدء العزل العام في المنطقة.

وقالت انيتا اياكوفيلي، في تصريحات لوكالة فرانس بس، "اشتقت إلى المدرسة وإلى حضور الحصص فيها، والنظر في أعين المدرسين وليس من خلال شاشة، كما اشتقت إلى رفقة أصحابي والاستيقاظ باكرا للذهاب إلى المدرسة بدلا من البقاء في المنزل أمام الحاسوب بلباس النوم".

التعليم فى الشارع
التعليم فى الشارع

 

الطالبة الايطالية وزملاءها فى الشارع
الطالبة الايطالية وزملاءها فى الشارع

وأظهرت لقطات فيديو الطالبة الايطالية وهي تجلس على مقعدها الدراسي ولكن في الشارع، وبعد بضعة أيام انضمت اليها رفيقاتها وبعض التلاميذ من مدارس مجاورة للمطالبة سلميا بحقهم في التعليم وعودة فتح المدارس.

وفي ذات السياق، انخفض معدل عدوى فيروس كورونا قليلا فى إيطاليا إلا أن حالات الوفيات تزداد بشكل كبير، حيث يموت شخص كل دقيقتين بسبب الإصابة بالوباء، وتجاوز عدد الوفيات 46 ألف حالة، وفق صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن مؤشر الوفيات، الذى يقيس العلاقة بين الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد 19، يضع الإيطاليين فى المرتبة الثالثة فى العالم بعد المكسيك وإيران، فيما تحتل الأرجنتين المرتبة التاسعة فى الوفيات عالميا.

وقسمت الحكومة الإيطالية المناطق العشرين إلى ثلاثة ألوان (أحمر وبرتقالي وأصفر) من أجل عدم تطبيق حجر صحي شامل على المستوى الوطني من شأنه أن يخفض أكثر الأرقام مأساوية ولكنه سيغرق البلاد اقتصاديًا، كما حدث في الموجة الأولى من الجائحة ، والتى استمرت 72 يومًا بنتائج جيدة جدًا.

وفى هذا السياق، اضطر الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، إلى المخاطرة بهيبته الهائلة ومطالبة القادة السياسيين للمناطق بقبول "المعايير الضرورية" التي تؤطر المناطق تدريجياً إلى المنطقة الحمراء مع فرض قيود أكبر.


احتجاج طالبة ايطالية

التعليم فى ايطاليا

كورونا فى ايطاليا

اغلاق المدارس فى ايطاليا

وفيات كورونا فى ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة