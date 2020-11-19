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غلق 3 مقاهى وضبط 14 شيشة بكفر الشيخ

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:30 ص
غلق 3 مقاهى وضبط 14 شيشة بكفر الشيخ غلق مقهى
كفر الشيخ محمد سليمان

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شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات رفع إشغالات، ومصادرة الشيش بالمقاهى، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،واللواء ياسر غانم مساعد مدير الأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب الإزلات، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومصادره الشيش فى المقاهى، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر غلق الكافيهات تستخدم الشيش بالمخالف للتعليمات وتم التحفظ على 14 شيشة، كما تم المرور على عمارات الزراعة ومساكن الرى والقنطرة البيضاء شارع السلام، وشارع الترعة والكورنيش، وشارع المصنع وعبد الهادى راضى، ومنطقة الأوقاف وشارع البلدية.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية شباس الملح ومقابر القرية، بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، كما تابعت أعمال النظافة بحى جنوب الفترة الثالثة إنهاء مشكلة الصرف الصحى بموقف الأرياف وسحب المياه الناتجة.


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