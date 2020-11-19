عودة الأمور إلى طبيعتها عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية

كتب أحمد عرفة

عادت الأمور إلى طبيعتها عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد تبين عدم وجود أى تسلل، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أطلق الجيش الإسرائيلي، قنابل ضوئية قرب بلدة مطلة على الحدود مع لبنان، يأتي هذا في الوقت الذى تسود فيه حالة من التوتر والحذر الجولان السورية المحتلة بعد استهداف قوات الجيش الإسرائيلى 8 أهداف عسكرية داخل سوريا فجر الخميس، في الوقت نفسه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن العمليات الإسرائيلية جاءت لضرب "أهداف إيرانية" على الحدود السورية.

ووفقا لموقع العربية، تشهد مرتفعات الجولان المحتل والمنطقة الشمالية لإسرائيل، اليوم الخميس، حالة تأهب عسكري، وذلك بعد الغارات الجوية الإسرائيلية ضد ثمانية أهداف عسكرية سورية وإيرانية نوعية في سوريا أمس الأربعاء، حيث إن إسرائيل تسعى لتكريس معادلة جديدة مع النظام السوري وإيران، بعد عثورها على ثلاث عبوات إيرانية الصنع في منطقة يدخلها جنودها جنوب الجولان.

وبحسب قناة العربية، فإن الجيش الإسرائيلي كشف عبوات إيرانية ذات قدرات تدميرية كبيرة عند الحدود، مؤكدا أن العبوات التي اكتشفت قد يكون زرعها سوريون تلقوا العلاج بإسرائيل ويعرفون المنطقة، والعبوات الـ3 التى اكتشفها الجيش الإسرائيلى، زرعت سابقاً، وهى إيرانية الصنع وشديدة الانفجار.