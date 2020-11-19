طوكيو ترفع التحذير من العدوى لأعلى مستوى مع تسجيل إصابات قياسية بكورونا

رفعت العاصمة اليابانية طوكيو التحذير من العدوى بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لديها اليوم الخميس مع ارتفاع حصيلتها اليومية من الإصابات الجديدة إلى مستوى قياسي بلغ 534 إصابة، ودعا حاكمها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة مع اقتراب موسم احتفالات نهاية العام.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، سجلت البلاد أيضا حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بكورونا بلغت 2363 إصابة.

إلا أن انتشار الفيروس في مدينة طوكيو، التي تأمل في إقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة العام المقبل، هو أكبر مصدر للقلق.

ويشير أعلى مستوى للإنذار في المدينة، على مقياس من أربعة مستويات، إلى أن "العدوى تنتشر"، وذلك مقارنة بالمستوى الذي يسبقه "العدوى بدأت في الانتشار" ويعتبر ثاني أعلى مستوى على هذا المقياس.

وبالرغم من تشديد الإرشادات المتعلقة بتناول الطعام خارج المنزل، فإن السلطات لم تعلن حالة الطوارئ أو تتخذ أي خطوات جذرية من شأنها تقييد حركة الناس، آخذة في الاعتبار التأثير الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاستعداد الطبي، وهو فئة منفصلة، أبقت العاصمة طوكيو على حالة التأهب عند ثاني أعلى مستوى، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز قدرة المستشفيات بدرجة تقل عن المستويات الحرجة.