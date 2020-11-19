اليوم السابع
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ضبط 57 قضية تموينية من بينها 42 قالب لانشون منتهى الصلاحية بسوهاج

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:29 ص
ضبط 57 قضية تموينية من بينها 42 قالب لانشون منتهى الصلاحية بسوهاج حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الامن حملة تموينية مكبرة وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار، والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط  57 قضية تموينية من بينها ضبط أسامة ع ع ا 52 سنة صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستهلاك الأدمي وتم ضبط "42" قالب لأنشون وقالب جبنه بيضاء.

كما تم ضبط أحمد ا ا ا 34 سنة صاحب محل مجمدات ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لجيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستهلاك الأدمي وتم ضبط "36" طبق صدور وأوراك وفراخ .

وأستكملت الحملة أعمالها "9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 8 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضايا إدارة منشأه بدون ترخيص و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4" قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش جارى الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.

 


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