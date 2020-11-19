اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:49 م
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ضبط 41 مخالفة تموينية متنوعة خلال النصف الأول من نوفمبر ببندر المنيا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:36 م
ضبط 41 مخالفة تموينية متنوعة خلال النصف الأول من نوفمبر ببندر المنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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شنت مديرية التموين حملات متنوعة لضبط الأسواق والمخالفين للقانون، وأسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية، وتمكنت حملات تموينية ببندر المنيا من ضبط 41 مخالفة متنوعةعلى مدار النصف الأول من شهر نوفمبر.

وتم تحريرمحاضر لعدم تواجد شهادات صحية وعدم وجود ترخيص، ووجود بعض المنتجات بدون بيانات ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتنسيق بين الإدارات الخدمية فى نطاق مركز ومدينة المنيا، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطن.

وكان رئيس المدينة قد وجه بالتصدى لجميع اشكال التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء والإزالة الفورية فى المهد حفاظاً على الرقعه الزراعية.


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