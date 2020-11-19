ضبط 36 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بمركز ديرمواس بالمنيا

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المرور على المخابز البلدية والأسواق، والعمل على تحقيق عملية الانضباط ورصد المخالفات، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أوضحت المهندسة نبيلة على رئيس المركز، أن الحملة اسفرت عن ضبط 36 مخالفة تموينية بالمرور على الاسواق ، تنوعت المخالفات بين محاضر أمن صناعي، واشغال طريق، وبيئة، وتموين، وصحة، مشيرة الي استمرار تنظيم الحملات لضبط الاسواق وتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين.