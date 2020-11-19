اليوم السابع
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ضبط 335 ألف و500 جرعة تحصين و546 عبوة دواء بيطرى فاسد بالشرقية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:30 ص
ضبط 335 ألف و500 جرعة تحصين و546 عبوة دواء بيطرى فاسد بالشرقية جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطرى ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبوكبير لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

أسفرت الحملة عن تحرير محضرين مخالفة لمركزين لبيع الأدوية البيطرية وضبط 546 عبوة لـ 65 صنف دواء بيطرى مخالف "منتهى الصلاحية  – محظور إستخدامها بيطريا" و 335 ألف و500 جرعة لـ"269 عبوة" تحصين منتهى الصلاحية وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

 

 


أخبار مصرية

ادويه بيطريه

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