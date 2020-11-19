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ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضي لهم بالتجمع الخامس

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:47 ص
ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضي لهم بالتجمع الخامس حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضي لهم بالقاهرة الجديدة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحيتال على المواطنين وجرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة إحيتال والإستيلاء على أموالهم من قبل (أحد الأشخاص) بزعم قدرته على تخصيص قطع أراضى  لهم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة "خلافاً للحقيقة" . 

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (بدون عمل ، مقيم بمحافظة سوهاج) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى الإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية من خلال زعمه (بأن والد زوجته مدير بأحد البنوك) وقدرته على تخصيص قطع أراضى لهم من الجهات المعنية ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمنطقة التجمع الخامس إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه .

 

 


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