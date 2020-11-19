ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن إدارة العجمى قامت اليوم برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العجمى برئاسة المقدم إسلام جمعة، بحملات رقابية بنطاق إدارة العجمى، والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قادمة من منطقة الورديان قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء بمنطقة العجمى، وتم تحريز عدد 70 أسطوانة غاز صفيرة منزلية، وعدد 4 أسطوانات غاز كببرة تجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة للعرض على وكيل النائب العام.



ضبط سيارة فى الاسكندرية محملة بوتاجاز