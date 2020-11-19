اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:25 م
خالد صلاح
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ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:02 م
ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها بالسوق السوداء فى الإسكندرية ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها بالسوق السوداء فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية الإسكندرية حملة تموينية مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على الدعم المقدم من الدولة وخصوصا على مستودعات أسطوانات البوتاجاز.
 
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن إدارة العجمى قامت اليوم برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العجمى برئاسة المقدم إسلام جمعة، بحملات رقابية بنطاق إدارة العجمى، والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قادمة من منطقة الورديان قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء بمنطقة العجمى، وتم تحريز عدد 70 أسطوانة غاز صفيرة منزلية، وعدد 4 أسطوانات غاز كببرة تجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة للعرض على وكيل النائب العام.
 
ضبط سيارة فى الاسكندرية محملة بوتاجاز
ضبط سيارة فى الاسكندرية محملة بوتاجاز

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

انابيب بوتاجاز

اسطوانات البوتاجاز

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