ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل تهريبها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

شنت مديرية الإسكندرية حملة تموينية مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على الدعم المقدم من الدولة وخصوصا على مستودعات أسطوانات البوتاجاز.
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أن إدارة العجمى قامت اليوم برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العجمى برئاسة المقدم إسلام جمعة، بحملات رقابية بنطاق إدارة العجمى، والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قادمة من منطقة الورديان قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء بمنطقة العجمى، وتم تحريز عدد 70 أسطوانة غاز صفيرة منزلية، وعدد 4 أسطوانات غاز كببرة تجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط سيارة فى الاسكندرية محملة بوتاجاز
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