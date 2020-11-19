صحيفة كلارين الأرجنتينية: وفاة شخص كل دقيقتين فى إيطاليا بسبب كورونا

كتبت فاطمة شوقى

انخفض معدل عدوى فيروس كورونا قليلا فى إيطاليا إلا أن حالات الوفيات تزداد بشكل كبير، حيث يموت شخص كل دقيقتين بسبب الإصابة بالوباء، وتجاوز عدد الوفيات 46 ألف حالة، وفق صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن مؤشر الوفيات، الذى يقيس العلاقة بين الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد 19، يضع الإيطاليين فى المرتبة الثالثة فى العالم بعد المكسيك وإيران، فيما تحتل الأرجنتين المرتبة التاسعة فى الوفيات عالميا.

وقسمت الحكومة الإيطالية المناطق العشرين إلى ثلاثة ألوان (أحمر وبرتقالي وأصفر) من أجل عدم تطبيق حجر صحي شامل على المستوى الوطني من شأنه أن يخفض أكثر الأرقام مأساوية ولكنه سيغرق البلاد اقتصاديًا، كما حدث في الموجة الأولى من الجائحة ، والتى استمرت 72 يومًا بنتائج جيدة جدًا.

فى هذا السياق، اضطر الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، إلى المخاطرة بهيبته الهائلة ومطالبة القادة السياسيين للمناطق بقبول "المعايير الضرورية" التي تؤطر المناطق تدريجياً إلى المنطقة الحمراء مع فرض قيود أكبر.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس الأربعاء، تسجيل 34282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 753 حالة وفاة، وذكرت الوزارة أن حصيلة اليوم ارتفعت عن يوم أمس الثلاثاء الذى سجل 32191 إصابة و731 حالة وفاة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته فى فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت مؤخرا فرض قيود عامة جديدة، مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم، وإغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.