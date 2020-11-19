شركة VIATRISTM "ڤياترس" العالمية الأولى من نوعها في قطاع الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية حول العالم

أُعلن أخيرا عن إطلاق شركة Viatris (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز( NASDAQ:VTRS)) بعد عملية اندماج ناجحة شملت كلا من شركة مايلان وشركة ابڇون، (أحد أقسام شركة فايزر سابقا )، ونتيجة لاندماج هاتين الشركتين العريقتين، ستحظى "فياترس" برصيد واسع من الخبرات والإمكانات في مجالات العلوم والتصنيع والتوزيع، وذلك من خلال باقة من القدرات التنظيمية والطبية والتجارية العالمية الموثوقة التي ستُتيح لها القدرة على توفيررعاية صحية عالية الجودة للمرضى في اكثر من ١٦٥ دولة حول العالم.

تُجسد "ڤياترس" نوعاً جديداً من شركات الرعاية الصحية العالمية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص حول العالم من العيش بصحة أفضل في كل مراحل حياتهم، وذلك من خلال تعزيز إمكانية وصولهم إلى الأدوية في كل مكان ومهما اختلفت الظروف. كما تسعى الشركة إلى تطوير العمليات المسؤولة والمستدامة وأنشطة الابتكار الموجهة لتحسين صحة المرضى والارتقاء برصيدها من الخبرات وتوفير أوسع مجموعة ممكنة من المنتجات والخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وفي سياق تعليقه، قال روبرت جيه كوري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة احتفلنا بإطلاق شركة “ڤياترس" ، والتي تُمثل ثمرة جهود حثيثة استمرت على مدار عشر سنوات بهدف بناء شركة عالمية تتمتع بالحضور والخبرة اللازمين لتعزيز مستويات وصول المرضى حول العالم إلى الأدوية وأنظمة الرعاية الصحية العالية الجودة.

كما أؤكد ثقتي الكاملة بالفرص الماثلة أمام الشركة، والقيمة التي نتوقع أن تعود بها شركتنا على كافة أصحاب الشأن، بدءاً من المرضى والموظفين وصولاً إلى العملاء والمساهمين".

وتوظف الشركة الجديدة حوالي ٤٥ ألف شخص، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، كما تمتلك مراكز عالمية في كل من بيتسبرغ، وشنغهاي، وحيدر أباد في الهند. وتضم المنتجات الصحية العالمية للشركة أكثر من ١٤٠٠ من المركبات الدوائية المعتمدة في

العديد من المجالات العلاجية الرئيسية التي تمتد لتشمل الأمراض المُعدية وغير المُعدية، بما في ذلك مجموعة من أفضل العلامات التجارية العالمية الفريدة، والأدوية الجنيسة والجنيسة المركبة وتلك الحاملة لعلامات تجارية، إلى جانب مجموعة متنامية من البدائل الحيوية، والأدوية التي تُباع دون وصفة طبية.

ومن جانبه، قال مايكل جوتلر، الرئيس التنفيذي لشركة "ڤياترس"نستهل رحلتنا مدعمين بفريق إداري من ذوي الخبرات المتنوعة، ووضع مالي قوي، وبنية هيكلية عالمية ممتازة. ونعمل يداً بيد على تطوير ثقافة شمولية تفاعلية قائمة على الأداء، توحدنا جميعاً من خلال رسالة الشركة الرامية إلى تمكين الأشخاص حول العالم من العيش بصحة أفضل في كل مراحل حياتهم.

وقد حرصنا على توسيع حضورنا وتدعيم بنيتنا الهيكلية العالمية لتعزيز فرص وصول المرضى في جميع أنحاء العالم إلى الأدوية ومن خلال بوابة الرعاية الصحية العالمية الخاصة بنا، سنزود شركائنا فرص مثالية لدخول الأسواق والوصول إلى العملاء والمرضى في جميع أنحاء العالم، لتكون "فياترس" الشريك الُمفضل في مجال الرعاية الصحية. وفي إطار سعينا لتأسيس الشركة، سنحرص منذ البداية على تزويدها بالهيكلية والموارد الضرورية التي تعود بالقيمة المستدامة على المرضى والمساهمين والعملاء وغيرهم من الأطراف المعنية".

وتوفر "ڤياترس" أدوية موثوقة وعالية الجودة تستخدم لعلاج تسعة أمراض من أصل عشرة تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها الأمراض الرئيسية المسببة للوفاة في العالم. كما تُعتبر الشركة المزود الرائد لمضادات الفيروسات القهقرية القادرة على علاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب"الإيدز" وغيرهما من الأمراض المُعدية.

وفي هذا الصدد، قال راڇيف ماليك، رئيس شركة "ڤياترس": "تستند قدراتنا الاستثنائية من حيث تعزيز مستوى الوصول إلى الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات على سلسلة التوريد المتميزة الخاصة بنا وعلى إمكاناتنا العلمية والتنظيمية والتصنيعية الأفضل في العالم، إلى جانب حضورنا التجاري الواسع ضمن العديد من الأسواق والقنوات. ويأتي التزامنا المتين والراسخ بجودة كافة أنشطتنا في صميم عمليات الشركة، وهي السمة المُميزة للشركتين السابقتين قبل الاندماج.

ونعتقد بأن محصلة إمكاناتنا التجارية وتنوع مجموعة منتجاتنا الصحية عبر مختلف المناطق الجغرافية سُيمكننا من تعزيز قدرتنا على الوصول إلى المزيد من العملاء والمرضى على حد سواء.

ونعتزم الاستفادة من هذه القدرات المعززة لبناء الشركات الاستراتيجية الضرورية بهدف المساعدة في إزالة العوائق الماثلة أمام الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وتحقيق أثر إيجابي دائم على المرضى والعائلات والمجتمعات حول العالم".