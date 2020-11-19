س و ج.. كيف تختلف أعراض كورونا عند الأطفال مقارنة بالبالغين؟

كتبت فاطمة خليل

يختلف تأثير فيروس كورونا على الأطفال منه عن البالغين، حيث لا يقتصر الأمر على إصابتهم بشكل أقل حدة من العدوى، ولكن الأعراض يمكن أن تصيبهم بشكل مختلف قليلاً يمكن أن يكون أيضًا لحدوث استجابة أضعف للأجسام المضادة، مقارنة بالبالغين، ويجب التعرف على أعراض فيروس كورونا عند الأطفال مبكراً للحفاظ على سلامتهم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





س: هل تختلف أعراض كورونا عند الأطفال مقارنة بالبالغين؟



الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا تظهر عليهم ثلاثة أعراض على وجه الخصوص وهي الحمى والتعب والإرهاق والصداع، لكن الغريب أن التهاب الحلق أو السعال، وهي علامة نموذجية لكورونا، لم يكن منتشرًا بشكل كبير بين الأطفال.

وقال الباحثون أيضًا أن الأعراض يمكن أن تكون أيضًا وسيلة للتمييز بين البرد الموسمي والحساسية أو غيرها من الالتهابات الفيروسية الشائعة التي من المعروف أنها تؤثر على الأطفال من كورونا.

الأعراض الثلاثة التي يجب الانتباه لها عند الأطفال هي كما يلي:

الحمى

تعتبر الحمى منخفضة الدرجة علامة شائعة للإصابة بالعدوى لدى الأطفال أفاد ما يقرب من 54٪ من الأطفال في الدراسة أنهم يعانون من الحمى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحمى هي أيضًا من أكثر علامات العدوى انتشارًا بين البالغين، حيث تظهر في أكثر من 75-80٪ من الحالات، سواء كانت خفيفة أو شديدة.

التعب والإرهاق

الإرهاق والتعب وفقدان الطاقة هي علامات أخرى يمكن أن يظهرها الفيروس المسبب لكورونا بين الأصغر سنا وفقًا للدراسة ، يبدو أن التعب المزمن والإرهاق يصيبان 55٪ من الأطفال قد تكون هذه علامة مقلقة إلى حد ما لأن الإرهاق الناجم عن الفيروس قد يستغرق وقتًا أطول للتعافي منه أيضًا.

الصداع

الصداع ليس عرضًا شائعًا لفيروس كوفيد -19. يصيب فقط 14٪ من البالغين ومع ذلك ، يمكن أن يكون الصداع شكوى شائعة عند الأطفال وعلامة محتملة للعدوى أكثر من 50٪ من الأطفال في دراسة بريطانية عانوا من أشكال خفيفة من الصداع.





س: هل يؤثر فقدان حاسة الشم على الأطفال؟



وفقا للدراسات يمكن أن يؤثر فقدان حاسة الشم والتذوق، والذي ربما يكون أغرب أعراض كورونا حتى الآن، على الأطفال ، حتى لو كان نادرًا.

تشير أحدث النتائج إلى أن جزءًا صغيرًا من الأطفال أبلغوا عن معاناتهم من شكل متضائل من فقدان حاسة الشم والتذوق ، باستثناء التهاب الحلق وسيلان الأنف.

كما كانت الأعراض الأخرى ، مثل الإسهال وآلام الجسم وفقدان الشهية شائعة إلى حد ما.

س: هل هناك أعراض أخرى غير عادية لفيروس كورونا عند الأطفال؟



يمكن أن يكون هناك علامات محتملة لعدوى كورونا عند الأطفال ، وهو الطفح الجلدي والالتهابات، والتي يطلق عليها اسم `` أصابع COVID '' إذا أصيب الطفل بطفح جلدي أو احمرار غير عادي على الجلد، فقد يكون من أعراض كورونا.