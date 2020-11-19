اليوم السابع
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سقوط 4 سيدات لاستقطابهن راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:26 م
سقوط 4 سيدات لاستقطابهن راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال جرائم منافية للاداب
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أربعة سيدات) بالقاهرة لقيامهن بالإعلان عن أنفسهن من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، ويبدين خلالها إستعدادهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى ، وأقرت إحدى المتهمات بقيامها بتسهيل إستغلال باقى المتهمات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ، وأضافت  بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط ( 6 هاتف محمول تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن المؤثم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت ، ويبدى خلالها إستعداده لممارسة الفجور، وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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