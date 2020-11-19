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رفع 430 حالة إشغال بشوارع مدينة دمنهور بالبحيرة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:59 ص
رفع 430 حالة إشغال بشوارع مدينة دمنهور بالبحيرة رفع إشغالات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة والانضباط المروري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما وجه بمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.  

وفى هذا السياق أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق عن رفع  430  حالة اشغال مخالفة بشوارع وميادين دمنهور .

يذكر أن اللواء هشام آمنه  محافظ البحيرة وجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشددا على  المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات و إيقافها فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

 

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