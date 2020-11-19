رصد 24 ألف إصابة بفيروس كورونا بروسيا فى ارتفاع غير مسبوق بعدد الحالات

كتب سمير حسنى

في ارتفاع جديد غير مسبوق، سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة 463 وفاة، و23610 إصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأفادت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، بأن معدل الإصابات اليومى بفيروس كورونا فى روسيا قد ارتفع منذ شهر أكتوبر، بمعدل مرتين ونصف المرة، ليبلغ 15.3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وقالت جوليكوفا - خلال لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأعضاء الحكومة الروسية، عبر تقنية الفيديو - :"خلال الشهر ونصف الماضيين، منذ الأول من شهر أكتوبر، ارتفع متوسط معدل الإصابات اليومى فى البلاد بمقدار مرتين ونصف، من 6.1 إلى 15.3 حالة لكل 100 ألف نسمة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت جوليكوفا :"يتراوح معدل الإصابة اليومى من 1.8 لكل 100 ألف من السكان فى جمهورية تتارستان إلى 61.8 حالة لكل 100 ألف من السكان فى جمهورية كاريليا شمال غرب روسيا.

وعن التدابير التقييدية، أشارت جوليكوفا :"هناك استقرار ملحوظ وتراجع تدريجى لمعدل الإصابات فى الأقاليم الملتزمة بالتدابير التقييدية".

وأضافت جوليكوفا :"حتى الآن، جهزت البلاد أكثر من 268 ألف سرير من أجل كورونا، منها ما يقرب من 147.5 ألف مزود بالأكسجين وحوالى 31 ألفًا – بأجهزة التنفس الاصطناعي".