اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

رئيس "مودرنا": نهاية وباء فيروس كورونا قد تبدأ مع توفر اللقاح

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:17 م
رئيس "مودرنا": نهاية وباء فيروس كورونا قد تبدأ مع توفر اللقاح لقاح مودرنا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال "نوبار أفيان"، رئيس مجلس إدارة مودرنا، فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، إن نهاية وباء فيروس كورونا يمكن أن تبدأ مع توفر اللقاح ولكن لا زال الطريق طويلاً.

كان ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا قال فى وقت سابق: "إن بدء عملية المراجعة الدورية يمثل خطوة تالية مهمة، حيث نواصل تطوير mRNA-1273 بالتعاون مع السلطات التنظيمية الأوروبية، وسنواصل حوارنا المستمر مع وكالة الأدوية الأوروبية، حيث نسعى لتطوير لقاح آمن وفعال،  نحن نعمل أيضًا على توسيع نطاق التصنيع العالمي مع شركائنا الاستراتيجيين Lonza في سويسرا و ROVI في إسبانيا حتى نتمكن من تقديم ما يقرب من 500 مليون جرعة سنويًا وربما ما يصل إلى مليار جرعة سنويًا ، بدءًا من عام 2021".

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بدأت في مراجعة متجددة لـ mRNA-1273 ، لقاح الشركة المرشح ضد فيروس كورونا بعد ان تم تقديم طلب بذلك في 14 أكتوبر الماضى.

ووفقا لبيان رسمي عبر موقع شركة مودرنا والتي أكدت خلاله أن مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل المعين من قبل المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة لدراسة المرحلة 3 من mRNA-1273 قد أبلغها أن التجربة قد استوفت المعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية ، مع فعالية لقاح 94.5%.


مودرنا

لقاح مودرنا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

علاج كورونا

كوفيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. لقاحا فايزر ومودرنا لمواجهة كورونا قد يحصلان على موافقة السلطات الأمريكية خلال أسابيع.. مواجهات بين الشرطة الألمانية ومحتجين على تدابير الإغلاق فى برلين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:00 ص

لقاحا فايزر ومودرنا قد يحصلان على موافقة السلطات الأمريكية خلال أسابيع

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:31 م

علماء يؤكدون ارتفاع فعالية لقاح مودرنا لعلاج كورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:00 م

رئيس مودرنا: شراكات دولية لإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا بدءا من 2021

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة