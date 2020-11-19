رئيس "مودرنا": نهاية وباء فيروس كورونا قد تبدأ مع توفر اللقاح

كتب سمير حسنى

قال "نوبار أفيان"، رئيس مجلس إدارة مودرنا، فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، إن نهاية وباء فيروس كورونا يمكن أن تبدأ مع توفر اللقاح ولكن لا زال الطريق طويلاً.

كان ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا قال فى وقت سابق: "إن بدء عملية المراجعة الدورية يمثل خطوة تالية مهمة، حيث نواصل تطوير mRNA-1273 بالتعاون مع السلطات التنظيمية الأوروبية، وسنواصل حوارنا المستمر مع وكالة الأدوية الأوروبية، حيث نسعى لتطوير لقاح آمن وفعال، نحن نعمل أيضًا على توسيع نطاق التصنيع العالمي مع شركائنا الاستراتيجيين Lonza في سويسرا و ROVI في إسبانيا حتى نتمكن من تقديم ما يقرب من 500 مليون جرعة سنويًا وربما ما يصل إلى مليار جرعة سنويًا ، بدءًا من عام 2021".

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بدأت في مراجعة متجددة لـ mRNA-1273 ، لقاح الشركة المرشح ضد فيروس كورونا بعد ان تم تقديم طلب بذلك في 14 أكتوبر الماضى.

ووفقا لبيان رسمي عبر موقع شركة مودرنا والتي أكدت خلاله أن مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل المعين من قبل المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة لدراسة المرحلة 3 من mRNA-1273 قد أبلغها أن التجربة قد استوفت المعايير الإحصائية المحددة مسبقًا في بروتوكول الدراسة للفعالية ، مع فعالية لقاح 94.5%.