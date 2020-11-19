اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الأركان الإسرائيلى يدخل الحجر الصحى لمخالطته مصاب بكورونا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:38 م
رئيس الأركان الإسرائيلى يدخل الحجر الصحى لمخالطته مصاب بكورونا رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، الجنرال أفيف كوخافي
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخل رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الحجر الصحي إثر مخالطته لمصاب بفيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، الخميس، تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة ،يديعوت إحرنوت الإسرائيلية،  على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 2739 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 325974 حالة، وبلغت عدد الإصابات النشطة 8148 حالة.

 


إسرائيل

كورونا

كوفيد 19

الجنرال أفيف كوخافي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة