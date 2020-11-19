رئيس الأركان الإسرائيلى يدخل الحجر الصحى لمخالطته مصاب بكورونا

كتب أحمد عرفة

دخل رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي الحجر الصحي إثر مخالطته لمصاب بفيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، الخميس، تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة ،يديعوت إحرنوت الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 2739 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 325974 حالة، وبلغت عدد الإصابات النشطة 8148 حالة.