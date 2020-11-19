خبراء يتوقعون تأخر لقاح فيروس كورونا للأطفال

كتبت فاطمة خليل

ينتظر العالم أجمع لقاحًا لفيروس كورونا، وعلى الرغم من وجود العديد من الاحتمالات الواعدة في التجارب السريرية، فلا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وقد يستغرق اللقاح وقتاً خاصة بالنسبة للقاح الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على السبب الذى قد يؤدي إلى تأخر لقاح الأطفال للوقاية من كورونا، بحسب ما نشر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

قال الدكتور فرانك إسبر، أخصائي الأمراض المعدية للأطفال بمستشفى كلايفند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية، "من أجل السيطرة على هذا الوباء إلى حد ما، سنحتاج إلى نوع من اللقاح لكل من البالغين والأطفال في أسرع وقت ممكن لكن في الوقت الحالي يركز معظم مصنعي اللقاحات على نسخة البالغين."

وأوضح أن ذلك لأن البيانات تظهر أن المرض الشديد من كورونا يميل إلى الحدوث للبالغين (خاصة عند كبار السن)، حيث أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بمضاعفات لفيروس كورونا مقارنة بالبالغين وهذا لا يعني أن الأطفال محصنون ضد كورونا، لأنهم ليسوا كذلك، لكنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر مرونة وأفضل حالًا إذا مرضوا على الرغم من أن عددًا قليلاً جدًا من الأطفال قد طوروا حالة التهابية خطيرة مرتبطة بفيروس كورونا.

ويعمل بعض مصنّعي اللقاحات بالفعل على لقاح للأطفال، لكن الغالبية تركز على لقاح للبالغين أولاً بمجرد توفر ذلك، من المرجح أن تنتقل العديد من الشركات إلى تطوير واحدة للأطفال.

أحد أسباب التركيز على نسخة البالغين هو أنه عندما يشارك الأطفال في التجارب السريرية، في كثير من الأحيان يكون هناك المزيد من طبقات الحماية التي يجب المرور بها على سبيل المثال، عادةً ما يوافق الطفل والوالدان على المشاركة في التجربة أو الدراسة.

وأوضح الدكتور إسبر: "الأطفال هم فئة خاصة وضعيفة من السكان ونحن نحاول حمايتهم لأنهم لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأنفسهم.. في التجارب السريرية - سواء للقاح أو أي نوع من العلاج - لا نريد تسريع الأمور لأنها مسألة حماية وأمان لذا فإن الأولوية في الوقت الحالي هي لقاح للبالغين ، ليس فقط بسبب النتائج التي نراها، ولكن لأن لقاح البالغين سيكون أسرع في الإنتاج بسبب المخاطر المحتملة واحتياطات السلامة الصارمة اللازمة للقاح الأطفال.

تختلف أجهزة المناعة لدى الأطفال عن البالغين



يمكن أن تختلف أنظمة المناعة لدى الأطفال اختلافًا كبيرًا حسب العمر سيكون لدى الطفل البالغ من العمر 16 عامًا جهاز مناعة مختلف تمامًا عن جهاز المناعة البالغ من العمر 16 شهرًا لهذا السبب ، هناك حاجة إلى بيانات وأبحاث إضافية عند تقييم لقاح للأطفال.

حتى أنه ينطبق على لقاح الأنفلونزا يجب أن يحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر على لقاح الأنفلونزا كل عام، ولكن قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 8 سنوات إلى جرعتين لمزيد من الحماية هذا بسبب اختلاف استجابات الجهاز المناعي في مختلف الأعمار.

وأوضح الدكتور إسبير أن "أجهزة المناعة لدى الأطفال تنمو كما هي". "غالبًا ما نقسم الأطفال حسب الفئات العمرية والمراحل لا يمكننا أن نقول فقط أن جميع أجهزة المناعة لدى الأطفال هي نفسها في أي عمر ".

بالنسبة للبالغين ، غالبًا ما يتم جمعنا معًا من سن 18 إلى 65 ثم 65 وما فوق لكن مع الأطفال، هناك نطاق أوسع بكثير من حيث المراحل والأعمار لأنهم ما زالوا ينمون ويتطورون كل هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار مع اللقاح لأن الأطفال في مختلف الأعمار من المرجح أن يستجيبوا بشكل مختلف.

نظرًا لجميع التحديات التي تواجه أجهزة المناعة لدى الأطفال وبروتوكولات الحماية والسلامة في التجارب السريرية، فعند توفر لقاح COVID-19 ، فمن المحتمل ألا تتم الموافقة عليه للأطفال ومع ذلك ، لا يزال من المهم ملاحظة أنه من أجل التعامل مع الوباء، سيتطلب تطعيم كل من البالغين والأطفال.