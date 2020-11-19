حى وسط الإسكندرية يغلق 3 منشآت ويحرر 55 محضرًا بمخالفات متنوعة

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، والرقابة على المحلات والأسوق، حيث أشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أنه تم شن حملة مكبرة بمنطقة العطارين، أسفرت عن تحرير 55 محضر مخالفة متنوعة، عبارة عن: 4 محاضر إغلاق لمطاعم ومحلات؛ و6 محاضر مخالفات تموينية، و21 محاضر مخالفات صحية، و14 محضر أمن صناعي، و10 محاضر اشغالات؛ بالإضافة إلي سحب 6 عينات لحوم وأغذية للتحليل بمعامل وزارة الصحة.

وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمقاهي، والرقابة علي الأسواق والمحلات، وبتعليمات من اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط؛ قامت اليوم حملة مكبرة بمنطقة العطارين .

وتمت الحملة بمشاركة مديريات: التموين، الشئون الصحية، الطب البيطري، والقوي العاملة، وتوجهت لشوارع : الغرفة التجارية، الشهداء ؛ البورصة القديمة، سعد زغلول، والزهرة، وتم خلالها تحرير عدد 6 محاضر مخالفات تموينية ، بواقع 1 محضر جنحة عدم الاعلان عن الاسعار، و5 محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية .

وتم التفتيش علي محال تداول الأغذية ،وتحرير عدد 21 محضر جنحة صحية ، بواقع : 6محاضر لنقص الاشتراطات الصحية،و9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر لعدم حمل رخصة بائع متجول؛ 3محاضر لنقص اشتراطات نظافة لعربة بائع متجول.

وكذلك التفتيش علي عدد 4 مطاعم ومحلات بمعرفة مديرية الطب البيطري ، مع عدم ضبط مخالفات حيث تم إغلاق عدد 3 منشآت عبارة عن مخزن مطعم، مقهي، محل عصير ؛ لعدم وجود تراخيص وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ومنح مهلة لإخلاء محل بقالة ؛ لعدم نقل الترخيص. , وضبط عدد 10 حالات اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي.

نظم الحملة معاون رئيس الحي للخدمات، وشارك فيها ؛ رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، وادارتي: اشغال الطريق والمتابعة ،ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.