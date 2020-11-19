حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية وسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالبدء الفورى فى شن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأشار حى وسط الإسكندرية، إلى أنه تم شن حملة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، حيث قامت اليوم حملة مكبرة للمرور على عدد من المراكز التعليمية(السناتر) التابعة لقسم باب شرق، وتم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز التعليمية بشوارع باب شرق، سويتر، مصطفى إسماعيل، دينوقراط، قيصر، ومارك انطوان، وتم ضبط أحد المراكز التعليمية أثناء ممارسة النشاط، ووجود الطلاب به، بشارع مارك أنطوان مع قيصر، وتم الإغلاق ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حى وسط، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان حى وسط الإسكندرية، قد أعلن عن إغلاق عدد 5 منشات متنوعة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك فى حملة مكبرة شنها الحى، كما تم وقف أعمال ترميم بدون ترخيص، والتحفظ على تشوينات اخشاب ومواد بناء، ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمقاهى، الكافيهات، المطاعم، والكافتيريات، وفى إطار حملات التصدى لمخالفات البناء ورفع الإشغالات.

وأشار حى وسط الإسكندرية، إلى أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، للمرور على المطاعم والكافيهات والمقاهى والكافيتريات، بالإضافة إلى رصد مخالفات البناء، وحالات الإشغالات والتعديات

حيث تم خلال الحملة المرور على شوارع: سويتر، مصطفى إسماعيل؛ دينو قراط، قيصر، مارك انطوان، والدكتور مصطفى رمضان، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من السلطات المختصة بالمطاعم والمقاهى، بالاضافة إلى التفتيش على تراخيص المحلات، رصد مخالفات البناء، ورفع الإشغالات والتعديات.



سنتر تعليمى



غلق احد المراكز