حملات نظافة وتطهير وفض سوق أسبوعى بكفر الشيخ لغياب الإجراءات الاحترازية.. صور

فأشرف المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض ، على حملة النظافة، وتمهيد الطرق والشوارع بقرى أبو مصطفى ،ومدخل السيد خليل، والعبودية ،ومخالي ،وكمبورس التابعين للوحدة المحلية لقرية ابو مصطفي ،كما تابع فض السوق الأسبوعي بقرية العباسية ورشه وتعقيمه بعد الفض،كما ترأس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي ، حملة على المطاعم و الكافيهات والمقاهي للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ إجراءات الغلق الفوري لمدة أسبوع لمن يخالف الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي ، رئيس مركز ومدينة دسوق ، أعمال حملات لرش ،وتطهير أماكن تجمع المواطنين والمصالح الحكومية بقرية أبو مندور، كما تابعت سير العمل بمنظومة النظافة بقرى دسوق ،محلة دياى ، كفر مجر ، محلة ابو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، ابو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب ، وتمكنت الحملات من رفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ،بالإضافة رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستمرار العمل على تطبيق حملات الرش والتعقيم بالمنشآت الحكومية ،وفض أي تجمعات والمرور على كافة المصالح الخدمية بالقرى ومحطات المياه والصرف والوحدات الصحية ،والمرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب بالقرى ومازال العمل مستمرا بالمنظومة على مدار اليوم.

كما تابعت ماضي، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحي خلف كنتاكي عند جراح السنهوري ، وعميرة بشارع المدينة المنورة ، والمستعمرة بشارع عمر بن عبدالعزيز ، ومدخل المدرسة الفكرية من ناحية شارع الغفران ، ومساكن الصفا القديمة ، ومساكن الصفا الجديدة بشارع عبد النبي البدوي ،لرفع كفاءة قطاع الصرف الصحي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق.

كما تابع علي سلامة ، رئيس مركز ومدينة قلين ،استكمال الأعمال بوحدة مرور قلين ،و استمرار العمل بوحدة اطفاء الغنيمي ورفع كفاءة الإنارة العامة بحصة الغنيمي بقلين ،وحملات النظافة بمدينة قلين وقرى المركز، كما تفقد شريف هيكل ، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ،مدارس قرية التفتيش ، والتقى بالمواطنين للاستماع لشكواهم ومتابعة أعمال النظافة بمدينة سيدي سال، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حملة قياس الضغط والسكر بمركز ومدينة سيدى سالم.

كما تابع المهندس وائل فرج ، رئيس مركز ومدينة فوه ،أعممال النظافة بقرى مركز فوه ، ،ومصادرة عدد من النرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية ، ومتابعة أعمال الرش والتطهير واستكمال أعمال الانترلوك وتشغيل البوبكات بعد إصلاحه كمكنسة للأتربة بشوارع المدينة وتهذيب النخل بشارع العبور،كما تابع أعمال الرش والتعقيم للمدارس ،وإزالة البوص والحشائش بقرية السالمية، والنظافة العامة بالمدينة والقرى وأعمال الإنارة العامة للفترة المسائية وأعمال الانترلوك بقرية أبو دراز.