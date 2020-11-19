تنفيذ برنامج الفنون التراثية للطلائع بمركز شباب الإبراهيمية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات رياضية وثقافية متنوعة بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم ليكونوا أفراد صالحين.

وفى هذا الإطار أعلن وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة عن قيام إدارة الطلائع بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بتنفيذ برنامج للفنون التراثية للطلائع تحت شعار "لون تراثك" وذلك خلال الفترة من 10-16 نوفمبر الجارى بمركز شباب الإبراهيمية.

أوضح وكيل وزارة الشباب أن برنامج الفنون التراثية تضمن تنفيذ ورش عمل فنية وتعليمية للطلائع شعبة الفنون التشكيلية بالمركز تم تقديمها من خلال خبراء متخصصين بإستخدام خامات ( الموزاييك - كسر السيراميك - كسر الزجاج ) مشيرا إلى أنه تم تنفيذ جدارية للفنون ( الإسلامية - القبطية - الفرعونية ) بمركز شباب الإبراهيمية مؤكداً أن الهدف من تنظيم هذه البرامج هو تنمية الابداع الفكرى لشباب الطلائع باستخدام مواد من الطبيعة لعمل نماذج فنية تضم كافة الحضارات وتبرز العلاقة بينها .