اليوم السابع
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تفاصيل ضبط رجل أعمال هارب من مؤبد و1.3 مليار جنيه غرامات مالية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:11 م
تفاصيل ضبط رجل أعمال هارب من مؤبد و1.3 مليار جنيه غرامات مالية ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

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عقب هروبه من محل إقامته بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرةفى تحديد مكان إختباء (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ، مقيم بمنطقة مصر الجديدة) وضبطه داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى عدد من القضايا أبرزها قضية "الإستيلاء على قروض بنكية" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة مالية بلغت (مليار وثلاثمائة خمسة وأربعون مليون جنيه) ، وكذا مطلوب للتنفيذ عليه فى  (2) حكم مستأنف (جنحتين شيك وتبديد) بإجمالى حبس ثلاث سنوات و ستة أشهر ، ومحكوم عليه فى 31 حكم حبس مستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى حبس 59 سنة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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