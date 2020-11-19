اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مشروع المنظومة المرورية الجارى تطبيقه بأسوان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 ص
تعرف على مشروع المنظومة المرورية الجارى تطبيقه بأسوان حمله مروريه - أرشيفية
أسوان – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى محافظة أسوان لتطبيق المنظومة الأمنية والمرورية بالمحافظة، من أجل تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة داخل نطاق محافظة أسوان، بهدف بث الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين، والحفاظ على الوجه الجمالى للمحافظة السياحية.

اليوم السابع يقدم تفاصيل مشروع المنظومة الأمنية والمرورية الجارى تطبيقها بأسوان: 

أولا: تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة على أكمل وجه بشكل نموذجى

ثانيا: تركيب كاميرات المراقبة المتحركة والثابتة ذات الجودة والدقة العالية

ثالثا: بدأت المرحلة الأولى بتركيب 186 كاميرا أمنية طويلة المدى فى المواقع والميادين الهامة والحيوية بمراكز المحافظة الخمس

رابعا: تم ربط كاميرات المراقبة بشكل احترافى لرصد أى مخالفات أو أعمال منافية للسلوك الحضارى أو أى أحداث أخرى

خامسا: سيتم فى المرحلة الثانية تركيب 50 كاميرا

سادسا: تركيب الكاميرات سيساهم فى رصد المخالفات المرورية وأى تجاوزات للسرعات المقررة أو كسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه أو غير ذلك من المخالفات وخاصة فى أوقات الذروة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار

سابعا: تساهم كاميرات المراقبة بشكل مباشر فى محاسبة المخالفين بشكل رادع

ثامنا: طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة وضع منظومة التحكم الآلى فى سرعات السيارات والمركبات بالطرق والإشارات المرورية لتسهيل مرور المشاة عبر الحارات المختلفة

تاسعا: طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعمل على استثمار هذه المنظومة فى برامج شبكات المعلومات والمرافق التابع للمحافظة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ولاسيما فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية

عاشرا: تتوافر بمحافظة أسوان الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفورى معها

حادي عشر: طالب محافظ أسوان بأهمية استغلال هذه المنظومة لما تمتلكه من مزايا متنوعة فى الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجى الذى حققت فيه الدولة خطوات قياسية


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

المرور

محافظ اسوان

كاميرات المراقبه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسوان يواصل تدريباته استعدادًا للودية الثانية أمام الجونة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:00 ص

إدراج 39 قرية ضمن مشروعات دعم صغار المزارعين وتدوير المخلفات بأسوان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:21 م

تركيب 186 كاميرا مراقبة ضمن مشروع المنظومة الأمنية والمرورية بأسوان.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:44 م

ضبط 740 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية و17 قضية مسطحات بأسوان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:15 م

جامعة أسوان توقع 4 عقود مشروعات بحثية مع إدارة المشروعات بالتعليم العالي

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة