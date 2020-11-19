تعرف على مشروع المنظومة المرورية الجارى تطبيقه بأسوان

أسوان – صلاح المسن

تسعى محافظة أسوان لتطبيق المنظومة الأمنية والمرورية بالمحافظة، من أجل تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة داخل نطاق محافظة أسوان، بهدف بث الأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين، والحفاظ على الوجه الجمالى للمحافظة السياحية.

اليوم السابع يقدم تفاصيل مشروع المنظومة الأمنية والمرورية الجارى تطبيقها بأسوان:

أولا: تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة على أكمل وجه بشكل نموذجى

ثانيا: تركيب كاميرات المراقبة المتحركة والثابتة ذات الجودة والدقة العالية

ثالثا: بدأت المرحلة الأولى بتركيب 186 كاميرا أمنية طويلة المدى فى المواقع والميادين الهامة والحيوية بمراكز المحافظة الخمس

رابعا: تم ربط كاميرات المراقبة بشكل احترافى لرصد أى مخالفات أو أعمال منافية للسلوك الحضارى أو أى أحداث أخرى

خامسا: سيتم فى المرحلة الثانية تركيب 50 كاميرا

سادسا: تركيب الكاميرات سيساهم فى رصد المخالفات المرورية وأى تجاوزات للسرعات المقررة أو كسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه أو غير ذلك من المخالفات وخاصة فى أوقات الذروة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار

سابعا: تساهم كاميرات المراقبة بشكل مباشر فى محاسبة المخالفين بشكل رادع

ثامنا: طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة وضع منظومة التحكم الآلى فى سرعات السيارات والمركبات بالطرق والإشارات المرورية لتسهيل مرور المشاة عبر الحارات المختلفة

تاسعا: طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعمل على استثمار هذه المنظومة فى برامج شبكات المعلومات والمرافق التابع للمحافظة لتحقيق الاستفادة المثلى منها ولاسيما فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية

عاشرا: تتوافر بمحافظة أسوان الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفورى معها

حادي عشر: طالب محافظ أسوان بأهمية استغلال هذه المنظومة لما تمتلكه من مزايا متنوعة فى الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجى الذى حققت فيه الدولة خطوات قياسية