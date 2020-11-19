اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطعيم 370 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائى منذ بداية العام الدراسى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:42 ص
تطعيم 370 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائى منذ بداية العام الدراسى تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تطعيم حوالي 370 ألف طالب من  طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة من إجمالي المستهدف بنسبة 90٪، وذلك منذ بداية العام الدراسي الجديد 2020 /2021 وحتى الآن وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس
 
الجدير بالذكر أن صحة الدقهلية تستهدف تطعيم حوالي 410 ألف طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.
 
كما تم تطعيم حوالي 220 ألف طالب بجرعة منشطة من طعم الثنائي "D. T"، والذي يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس من اجمالي مستهدف 300 الف طالب بنسبة 75٪ وذلك للطلاب بالمرحلة الثانية والرابع الابتدائي. 
 
وأكد وكيل الوزارة ، أن التطعيم يتم  من خلال فرق  طبية مدربة ، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لها. 
 
 
وشدد مكي علي  إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.
 
 
 

الدقهليه

صحة الدقهلية

تطعيم الاطفال

اطفال المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطعيم 306 آلاف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائى منذ بداية العام الدراسى

الأحد، 01 نوفمبر 2020 04:07 م

تطعيم 230 ألفا و440 طالبا بمدارس الشرقية ضد الالتهاب السحائى

الخميس، 29 أكتوبر 2020 12:18 م

الصحة تكشف خريطة تطعيم طلاب المدارس للحماية من الأمراض الوبائية.. وتؤكد: تطعيم 6.5 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد "الالتهاب السحائى".. وتوفير طعوم الدفتيريا والتيتانوس.. والمخزون الاستراتيجى آمن

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 06:00 م

أضرار الالتهاب السحائى إذا لم يحصل ابنك على التطعيم بالمدرسة.. إنفوجراف

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 09:00 ص

8 معلومات عن خطة الدولة لمواجهة الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 06:05 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة