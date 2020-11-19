تطعيم 370 ألف طالب بالدقهلية ضد الالتهاب السحائى منذ بداية العام الدراسى

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تطعيم حوالي 370 ألف طالب من طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة من إجمالي المستهدف بنسبة 90٪، وذلك منذ بداية العام الدراسي الجديد 2020 /2021 وحتى الآن وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس

الجدير بالذكر أن صحة الدقهلية تستهدف تطعيم حوالي 410 ألف طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.

كما تم تطعيم حوالي 220 ألف طالب بجرعة منشطة من طعم الثنائي "D. T"، والذي يقي الطلاب من مرضي الدفتيريا والتيتانوس من اجمالي مستهدف 300 الف طالب بنسبة 75٪ وذلك للطلاب بالمرحلة الثانية والرابع الابتدائي.

وأكد وكيل الوزارة ، أن التطعيم يتم من خلال فرق طبية مدربة ، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لها.

وشدد مكي علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.